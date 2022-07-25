У Польщі загинув хлопчик з України, випавши з балкону. Він випав з балкона пансіонату та розбився.

Трагедія сталася у суботу, 23 липня, близько 15:30. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті “РБК-Україна”.

“Шестирічний хлопчик, громадянин України, випав з балкона другого поверху будівлі та впав на тверду поверхню”, розповів Бартош Іздебський з Головного управління поліції в Кракові.

Очевидці одразу викликали Польську медичну авіарятувальну службу та лікарів. Ті боролися за життя дитини, але так не ізмогли врятувати її. Смерть хлопчика констатували ще до прибуття гелікоптера. Наразі правоохоронці з’ясовують усі деталі. На місці працювали прокурор, слідчо-оперативна група та криміналіст.

Причини трагедії з’ясовують правоохоронці. Вони також повинні встановити, де у цей час перебували опікуни дитини. Відомо, що в пансіонаті знайшли притулок біженці з України.

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