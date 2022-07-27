У Польщі почали збір коштів на 3 евакуаційні гелікоптери для України. За 35 днів полякам потрібно зібрати 8,1 млн злотих.

Збір коштів розпочався в рамках ініціативи «Озброїмо Україну». Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті “Громадське радіо”.

«Ми хочемо регулярно купувати ефективну зброю, яка допоможе нашим сусідам захищатися і витурити російських бандитів з території України», говорять організатори.

Перший анонсований збір — на три гелікоптери Mi2AM1.

«Завдяки цим гелікоптерам буде можливо швидше евакуювати поранених і надавати їм необхідну медичну допомогу, оскільки у них є необхідне медичне обладнання. Кожна виграна хвилина має значення і дає лікарям перевагу у боротьбі за життя пораненого», зазначають на сторінці кампанії.

Купувати планують гелікоптери українського виробника AviaGrade — щоб спростити майбутню логістику й технічне обслуговування, а також — підтримати українську економіку.

Зовсім недавно, поляки зібрали 22,5 млн злотих на ударний безпілотник Байрактар для України.

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