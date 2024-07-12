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У Норвезькому морі зіткнулись російські корабель та глибоководний апарат – ГУР

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Журналіст
У Норвезькому морі зіткнулись російські корабель та глибоководний апарат – ГУР

1 липня у Норвезькому морі зіткнулись російські корабель та глибоководний апарат. Він зазнав суттєвих пошкоджень.

Про це розповіли у ГУР, передають Новини України – НСН.

«Під час випробувань в акваторії Норвезького моря зазнав пошкоджень модернізований російський  глибоководний апарат «АС-36».», йдеться у повідомленні.

Модернізація цього апарата відбувалось у Санкт-петербурзі на потужностях «канонерського судноремонтного заводу» з 2017 року.

 У Норвезькому морі зіткнулись російські корабель та  глибоководний апарат

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Як повідомили у ГУР, носієм «АС-36» став рятувальний корабель північного флоту рф «Михаил Рудницкій».

Під час спуску глибоководного апарата на воду екіпаж «рудніцкого» не впорався з керуванням. Це призвело до зіткнення корпусів корабля та  «АС-36».

Під час цього інциденту російський глибоководний апарат зазнав пошкоджень, які не дозволяють продовжувати випробування. Зараз у росії проводять оцінку збитків і часу, який потрібний для ремонту «АС-36».

 

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