У Німеччині зменшилась кількість людей, які вважають, що санкції, запроваджені проти Росії, є недостатніми. Пише Deutsche Welle з посиланням на результати соціологічного опитування Deutschlandtrend, оприлюдненого 4 серпня.

Менше 40% мешканців Німеччини вважають, що їхня країна постачає Україні достатньо зброї. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті “Espresso TV”. Окрім того, кількість людей, які вважають, що санкції проти Росії є недостатніми, зменшилась порівнянні з червнем.

“Щодо санкцій, введених проти РФ, то їх досі вважають недостатніми 37% німців, хоча ця частка і знижується – у червні був 41%. 34% думають, що санкцій зараз стільки, скільки потрібно і 21% мешканців ФРН впевнені, що санкційна війна зайшла вже надто далеко”, йдеться у повідомленні.

Видання пише, що після п’яти місяців війни Росії німці дещо охололи до ідеї підтримки України. Проте більшість із них все ще залишаються прихильними до неї, зазначають соціологи.

“Згідно з результатами опитування, 39% німців вважають виправданим нинішній обсяг постачання зброї ФРН Україні. У червні така думка зустрічалася на 3% пункти частіше. При цьому 32% опитаних вважають, що постачання Києву озброєнь зайшли надто далеко, і лише 23% заявили, що їх можна було б збільшити”, повідомляють у результатах опитування.

Зазначають, що соціологічне дослідження Deutschlandtrend проводилося інститутом Infratest dimap з 1 по 3 серпня. Загалом було опитано 1313 людей, у тому числі 858 телефоном та 455 – в онлайн-форматі.

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