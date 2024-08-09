9 серпня у Бразилії впав пасажирський літак. Загинули 62 людини, які були на борту.

Повідомляють Новини України – НСН з посиланням на ВВС.

Пасажирський турбогвинтовий літак ATR-72, що летів із Каскавеля до Гуарульюса, зазнав аварії у бразильському муніципалітеті Віньєду

У Бразилії впав пасажирський літак

Відомо, що літак впав поблизу будинку, де перебували люди. На землі ніхто не постраждав. На борту літака знаходилися 58 пасажирів і чотири члени екіпажу. Усі вони загинули.

Літак, який розбився, належав авіакомпанії Voepass Linhas Aéreas (раніше мала назву Passaredo).

«Досі немає підтвердження щодо того, як сталася аварія», пишуть у компанії.

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