9 серпня у Бразилії впав пасажирський літак. Загинули 62 людини, які були на борту.
Повідомляють Новини України – НСН з посиланням на ВВС.
Пасажирський турбогвинтовий літак ATR-72, що летів із Каскавеля до Гуарульюса, зазнав аварії у бразильському муніципалітеті Віньєду
У Бразилії впав пасажирський літак
Відомо, що літак впав поблизу будинку, де перебували люди. На землі ніхто не постраждав. На борту літака знаходилися 58 пасажирів і чотири члени екіпажу. Усі вони загинули.
Літак, який розбився, належав авіакомпанії Voepass Linhas Aéreas (раніше мала назву Passaredo).
«Досі немає підтвердження щодо того, як сталася аварія», пишуть у компанії.
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