Скандал на турнірі з гімнастики: росіяни ображали дітей з України

У Відні трапився скандал на турнірі з гімнастики. Росіяни почали ображати українських спортсменок під час їхнього виступу, передає НСН.

За словами ведучої 1+1 Валентина Хамайко, днями вона повернулася з Відня, де у турнірі Fairytale International Young Talents Vienna Cup брала участь її донька. Валентина відзначила тренерів, які підготували дітей з України до вдалих виступів, тому що не зважаючи на тривоги, перебої зі світлом і воєнний стан в країні наші діти ростуть і розвиваються.

«Кожна дівчинка була горда нести прапор своєї країни на плечах», написала Хамайко.

А в той час, як наші діти показували всьому світові свої таланти і тягу до перемоги, «в глядацькій залі відбувалось різне». За словами ведучої, періодично на килимі почала звучати музика «Валянки да валянки…!, а згодом вони почали проявлятися і на трибунах.

Скандал на турнірі з гімнастики: що відомо

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Валентина Хамайко/ведуча (@valentinakhamaiko)

«Серед учасників змагань виявились росіяни, які, звичайно ж, виступали не під своїм прапором, і триколори на трибунах не розгортали… А жаба їх душила… І тут понеслось… Під час виступів дітей з України вони весь час поливали їх і всіх нас брудом й лайливими словами», розповіла ведуча.

«Ми зі своєї, батьківської сторони, не опускались до принизливих сварок, а розгорнули ще більше прапорів на трибунах і стали впритул до росіян… Над головою, перед ними, аби змусити їх замовкнути! Це спрацювало!», додала вона.

«Наші діти, наші дорослі спортсмени – це наша спортивна армія! І наша мета перемагати на кожному з наших фронтів і не опускатися до рівня лайки. Розум, сила і витримка – наша сильна сторона! Тримаймося, щодня малими і великими кроками до нашої Перемоги!», додала відома телеведуча.

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