Ізраїль припиняє щомісячні виплати біженцям з України: в чому причина

З 1 лютого Ізраїль припиняє щомісячні виплати біженцям з України. Відповідне рішення ухвалив уряд країни, передає НСН.

На початку війни, багато країн запропонували українцям прихисток. Серед них був і Ізраїль. Проте, у лютому уряд цієї країни зупинить щомісячні виплати громадянам України. Таке рішення було оголошено на тлі закінчення терміну дії відповідного розпорядження. Оскільки, термін дії дозволу на отримання грантів новими українськими іммігрантами в Ізраїлі минув, а влада ще не повністю виплатила допомогу у грудні через брак фінансування у розмірі 5,9 мільйона доларів. До того ж Міністерство інтеграції не має наміру продовжувати наказ про виплати біженцям з України.

Ізраїль припиняє щомісячні виплати біженцям з України

Вже з лютого 26 тисяч отримувачів так званого коригувального гранту перестануть його отримувати. Загалом майже 24 тисячі біженців отримали принаймні одну щомісячну виплату гранту з лютого 2022 року. Проте українці, які втекли від війни до Ізраїлю, ще деякий час отримуватимуть виплати, які санкціонував уряд країни у квітні для надання їм фінансової підтримки.

Тим часом у МВС пояснили, що українці, які виїхали в Ізраїль після початку повномасштабного російського вторгнення, підпадають під груповий захист від депортації – їм дозволено працювати через 90 днів після прибуття в країну. При цьому біженці, які прибули до країни після червня 2022 року, підпадають під дію процедури, яка обмежує працевлаштування.

Джерело

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