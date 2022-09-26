Розгерметизувався “Північний потік-2”: як судна здійснюють рух

В економічній зоні Данії розгерметизувався газопровід “Північний потік-2”. Його так і не ввели в експлуатацію.

Дану інформацію підтвердили компанія-оператор газопроводу Nord Stream 2 AG та морське управління Данії. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті “НВ”.

«У взаємодії з береговими службами встановлено, що НП сталася у данській винятковій економічній зоні на південний схід від Борнгольму. Береговими службами як захід безпеки встановлено охоронну зону радіусом 5 морських миль», йдеться в повідомленні.

Зараз судна обходять небезпечну ділянку у водах Данії.

Зазначимо, що в ніч на 26 вересня диспетчер берегового майданчика Північного потоку-2 зафіксував різке падіння тиску на нитці А. Відповідну інформацію повідомили берегові служби Німеччини, Данії, Швеції, Фінляндії та Росії.

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