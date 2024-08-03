Росіяни розчленували українського військовополоненого і виклали фото у соцмережі: Лубінець звернувся до ООН

Росіяни розчленували українського військовополоненого і виклали фото у соцмережі. Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до ООН та Червоного Хреста.

Про це він написав у своєму телеграмі, передають Новини України – НСН.

«У мережі з’явилося фото, ймовірно, із тілом українського полоненого, якому росіяни відрізали голову та кінцівки. Це не просто порушення Женевської конвенції про поводження з військовополоненими, це поведінка нелюдів», написав він.

Відповідно до норм міжнародно гуманітарного права, жодного військовополоненого не можна піддавати фізичному каліченню, насиллю чи вбивству.

Росіяни розчленували українського військовополоненого і виклали фото у соцмережі

З даного випадку Дмитро Лубінець звернувся до Червоного хреста та ООН, аби вони зафіксували чергове порушення прав людини зі сторони країни-терориста. Також він звернувся до українських правоохоронних органів, щоб вони перевірили особу вбитого полоненого і факт цього злочину.

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