Путін хоче закуповувати безпілотники Bayraktar – Ердоган

Володимир Путін хоче закуповувати безпілотники Bayrak. Відповідну заяву зробив президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган.
За його словами, президент РФ Володимир Путін хоче закуповувати безпілотники Bayrak. Він виявив зацікавлення у закупівлі продукції компанії Baykar Makina, яка є виробником ударних БПЛА, зокрема Bayraktar TB2. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті “ВВС News”.
У своєму виступі Ердоган спочатку попросив соратників донести до виборців, що Туреччина зіграла величезну роль в створенні “зернового коридору”, а потім заговорив про озброєння. Bін сказав, що Путін проявляє інтерес до угоди та навіть будівництва заводу з виготовлення безпілотників “Байрактар”, які виготовляє турецька компанія Baykar. Інших деталей Ердоган не навів. Відомо, що 5 серпня він має намір відвідати Москву.
Baykar при цьому займає проукраїнську позицію, її гендиректор Халук Байрактар 19 липня казав, що не буде доставляти безпілотники в Росію. Виробників легендарних безпілотників пов’язують із Ердоганом родинні зв’язки. Халук заснував компанію разом із своїм братом Сельчуком Байрактаром, який є інженером та технічним директором компанії, а також зятем президента Туреччини.
Після вторгнення РФ в Україну українські військові ефективно застосовували “Байрактари”. Вони були на озброєнні в української армії ще до 24 лютого. За місяць до війни міністр оборони Олексій Резніков підтверджував, що в Україні зведуть завод для виготовлення турецьких “Байрактарів”, які будуть обладнані українськими двигунами.