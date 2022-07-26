Путін хоче закуповувати безпілотники Bayraktar – Ердоган

Володимир Путін хоче закуповувати безпілотники Bayrak. Відповідну заяву зробив президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган.

За його словами, президент РФ Володимир Путін хоче закуповувати безпілотники Bayrak. Він виявив зацікавлення у закупівлі продукції компанії Baykar Makina, яка є виробником ударних БПЛА, зокрема Bayraktar TB2. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті “ВВС News”.

У своєму виступі Ердоган спочатку попросив соратників донести до виборців, що Туреччина зіграла величезну роль в створенні “зернового коридору”, а потім заговорив про озброєння. Bін сказав, що Путін проявляє інтерес до угоди та навіть будівництва заводу з виготовлення безпілотників “Байрактар”, які виготовляє турецька компанія Baykar. Інших деталей Ердоган не навів. Відомо, що 5 серпня він має намір відвідати Москву.