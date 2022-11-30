На яких умовах проживатимуть українські біженці в колективних центрах Польщі – роз’яснення

Стало відомо, на яких умовах проживатимуть українські біженці в колективних центрах Польщі. Кабмін сусідньої держави ухвалив важливі зміни, передає NNS.

Тепер українці, які знаходяться у колективних житлових центрах Польщі, повинні будуть компенсувати частину свого проживання та харчування.

На яких умовах проживатимуть українські біженці в колективних центрах Польщі

Згідно з новим законопроєктом біженці з України повинні сплачувати 50% вартості розміщення та харчування, якщо живуть у державних центрах понад 120 днів. Водночас сума компенсації не має бути більшою ніж 40 злотих за добу.

Людина, яка проживає у вищезгаданому центрі понад 180 днів, повинна буде сплатити 75% тобто до 60 злотих на добу. Цей закон передбачає виняток для тих, хто не здатен працювати за віком або хворобою, а також для вагітних жінок.

«Уряд хоче, щоб новий порядок почав діяти з 1 березня. Закон має ухвалити Сейм, але очікується, що депутати легко за нього проголосують», пише ВВС.

Зараз в Польщі проживає понад мільйон біженців з України.

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