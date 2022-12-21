В Національній поліції прокоментували вибух українського подарунка у Варшаві, передає НСН.

За словами начальника Національної поліції України, інцидент із вибухом гранатомета у кабінеті його польського колеги став трагічним непорозумінням.

«Я є офіційним представником української влади. Від себе можу лише сказати, що якщо щось подібне потрапило до рук наших колег, то це була трагічна помилка, трагічне непорозуміння, якого, звичайно, не повинно було статися. Це все, що я можу сказати. Це дійсно шокувало не тільки поляків, але й українців. Це шокувало і польську, і українську поліцію», сказав Клименко в інтерв’ю польському виданню RMF24.

Ігор Клименко розповів, що подарований ним Ярославу Шимчику гранатомет фактично був тільки корпусом. Напередодні його ретельно перевірили фахівці та переобладнали під музичну колонку.

В Нацполіції прокоментували вибух українського подарунка у Польщі

Водночас він зазначив, що не знає, який саме гранатомет подарували Шимчику у ДСНС. куди він поїхав після зустрічі у поліції.

«Можу підтвердити, що кримінальне провадження розпочато. Що стосується діяльності Міністерства внутрішніх справ і його слідства, а також того, що відбувається в Службі з надзвичайних ситуацій – це не компетенція поліції. Однак запевняю вас, що як поліція і її слідчі органи ми зробимо все, щоб пояснити, що відбувалося з цим подарунком, а також з його транспортуванням територією України. Однак на сьогодні можу лише підтвердити, що розпочато кримінальне провадження», додав очільник Національної поліції України.

Нагадаємо, 14 грудня в будівлі Головного управління поліції Варшави вибухнув один з подарунків, привезений з України генералом Ярославом Шимчиком. Внаслідок чого постраждали люди.

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