Укрзалізниця повідомила про затримку потягів: в чому причина

12 грудня Укрзалізниця повідомила про затримку потягів через складні погодні умови, передає НСН.
Через складні погодні умови на польському, угорському та словацькому кордонах, затримуються деякі потяги.
Укрзалізниця повідомила про затримку потягів: список
- №716/715 Перемишль Київ на 8:35 год;
- №706/705 Перемишль Київ на 3:51 год;
- №32/31 Перемишль Запоріжжя 1:20 год;
- №45/46 Харків Ужгород на 1:18 год;
- №90/89 Перемишль Київ на 1:01 год.
Поїзди угорського формування «Захонь-Чоп» та словацького формування «Кошице-Мукачево» курсують із затримками в межах 30 хвилин.
«Просимо вибачення та дякуємо нашим пасажирам за розуміння. Боремося з обледенінням контактної мережі та підстраховуємось резервними тепловозами, рух не спиняється», додали в Укрзалізниці.
“Укрзалізниця” попереджає про затримку поїздів через обледеніння мережі – напрямки