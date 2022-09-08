8 вересня на 96-році життя померла королева Великої Британії Єлизавета II. Вона перевершила всіх своїх попередників за тривалістю перебування на троні.

Сумну новину повідомили у Букінгемському палаці, передає NNS.

“Королева мирно померла в Балморалі сьогодні вдень. Король і королева залишаться в Балморалі цього вечора і повернуться до Лондона завтра”, –йдеться у повідомленні.

За час перебування на троні Єлизавета ІІ стала для британців втіленням стабільності та стійкості. При правлінні королеви Єлизавети II у Сполученому Королівстві змінилося 16 прем’єр-міністрів, а у Сполучених штатах – 14 президентів, а у Ватикані – 7 Пап Римських. До того ж Велика Британія встигла втратити свої материкові колонії та вийти з Євросоюзу. Водночас королева Єлизавета не втратила популярність серед британців та ніколи не покидала переліків найвпливовіших людей світу.

План королівського похорону Єлизавети II був розроблений ще у 1960 роках. Згідно з ним, Букінгемський палац має передати вказівки плану разом з інформацію про смерть королеви співробітникам та урядовцям, використовуючи кодову фразу “Лондонський міст зруйнований” (London Bridge is down). Назва операції – посилання на дитячу народну англійську пісню про те, що з чого міст не побудуй – із цегли, сталі, золота, він однаково звалиться.

Також згідно зі складеним планом, похорон королеви має відбутись через 10 днів після її смерті у Вестмінстерському абатстві.

На ворота Букінгемського палацу вже вивісили заяву про смерть королеви Єлизавети II. Також над палацом приспущено прапор Великобританії.

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