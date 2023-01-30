«Кричав, що я нацист»: в метро Берліна побили українця

Вранці 27 січня в метро Берліна побили українця. Агресивний чоловік завдав йому декілька ударів в обличчя, повідомляє НСН.

Чоловік, на ім’я Артем їхав на курси німецької мови. Приблизно о 08:40 він робив пересадку в метрополітені, на ескалаторі його обігнав чоловік і почав кричати в обличчя, що «він нацист».

«Я їхав на ескалаторі, слухав музику, мене обігнав чоловік, почав щось голосно кричати. Я запитав його, що він хоче. Він німецькою прокричав мені, що я нацист. Я розгубився спочатку. Потім я чітко почув, що він говорив про СРСР», розповів Артем.

Після цих слів агресивний німець розвернувся і пішов угору ескалатором. На рюкзаку українець мав значок з українським прапором. Судячи з усього, саме він так розлютив чоловіка, який неадекватно поводився.

«Він тикнув кілька разів мені фак в обличчя, що мене дуже обурило. Потім я побачив, що він повернув на мою платформу. Я теж розвернувся та показав йому фак», розповів Артем.

Потім він увімкнув камеру на телефоні та підійшов до неадеквату на пероні. Той вдав, що взагалі не розуміє, що відбувається, і що від нього хочуть.

«Я сказав йому, що він повинен відповідати за свої вчинки, і я викличу поліцію, і тоді він пояснить, хто ж поводився агресивно», продовжив він.

Це ще більше розлютило чоловіка, він почав кричати й знову називати українця «нацистом».

«Я підняв телефон, щоб його зняти, і в той момент він мене вдарив, три рази по голові кулаком. Після цього він розвернувся і почав швидко йти до останнього вагону (це відбувалося біля першого)», повідомив постраждалий

В метро Берліна побили українця: фото

Після цього до Артема підійшли люди, намагалися допомогти, але він пішов за неадекватом.

«Я пішов за чоловіком, який мене вдарив, до мене підійшов ще один. Він хотів допомогти. Я пояснив йому, що я українець, що можливо, мене вдарили через значок. Прибув поїзд, агресивний чоловік, не пускав мене всередину. Я сказав йому, що їхатиму з ним і зніматиму його. Він знову почав кричати й обзивати мене нацистом, а потім ударив мене кулаком у губу. Двері зачинилися, я залишився на пероні», описав події хлопець.

Після цього почав викликати поліцію, був розгублений. Йому знадобилося трохи часу, щоб прийти до тями. Він вирушив у дільницю, там його добре прийняли й зафіксували факт побиття. 30 січня Артем піде до лікаря для фіксації травм.

За словами українця, нападник був у два рази більший за нього.

«Я вже оформив заяву в поліції, в понеділок піду до лікаря фіксувати травми. Спостерігатимемо за розвитком цього випадку. Сподіваюся на справедливість», додав постраждалий.

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