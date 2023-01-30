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«Кричав, що я нацист»: в метро Берліна побили українця

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в метро Берліна побили українця
Національна служба новин - NNS

Вранці 27 січня в метро Берліна побили українця. Агресивний чоловік завдав йому декілька ударів в обличчя, повідомляє НСН.

Чоловік, на ім’я Артем їхав на курси німецької мови. Приблизно о 08:40 він робив пересадку в метрополітені, на ескалаторі його обігнав чоловік і почав кричати в обличчя, що «він нацист».

«Я їхав на ескалаторі, слухав музику, мене обігнав чоловік, почав щось голосно кричати. Я запитав його, що він хоче. Він німецькою прокричав мені, що я нацист. Я розгубився спочатку. Потім я чітко почув, що він говорив про СРСР», розповів Артем.

Після цих слів агресивний німець розвернувся і пішов угору ескалатором. На рюкзаку  українець мав значок з українським прапором. Судячи з усього, саме він так розлютив чоловіка, який неадекватно поводився.

«Він тикнув кілька разів мені фак в обличчя, що мене дуже обурило. Потім я побачив, що він повернув на мою платформу. Я теж розвернувся та показав йому фак», розповів Артем.

Потім він увімкнув камеру на телефоні та підійшов до неадеквату на пероні. Той вдав, що взагалі не розуміє, що відбувається, і що від нього хочуть.

«Кричав, що я нацист»: в метро Берліна побили українця

«Я сказав йому, що він повинен відповідати за свої вчинки, і я викличу поліцію, і тоді він пояснить, хто ж поводився агресивно»,  продовжив він.

Це ще більше розлютило чоловіка, він почав кричати й знову називати українця «нацистом».

«Я підняв телефон, щоб його зняти, і в той момент він мене вдарив, три рази по голові кулаком. Після цього він розвернувся і почав швидко йти до останнього вагону (це відбувалося біля першого)», повідомив постраждалий

В метро Берліна побили українця: фото

«Кричав, що я нацист»: в метро Берліна побили українця

Після цього до Артема підійшли люди, намагалися допомогти, але він пішов за неадекватом.

«Я пішов за чоловіком, який мене вдарив, до мене підійшов ще один. Він хотів допомогти. Я пояснив йому, що я українець, що можливо, мене вдарили через значок. Прибув поїзд, агресивний чоловік, не пускав мене всередину. Я сказав йому, що їхатиму з ним і зніматиму його. Він знову почав кричати й обзивати мене нацистом, а потім ударив мене кулаком у губу. Двері зачинилися, я залишився на пероні»,  описав події хлопець.

Після цього почав викликати поліцію, був розгублений. Йому знадобилося трохи часу, щоб прийти до тями. Він вирушив у дільницю, там його добре прийняли й зафіксували факт побиття. 30 січня Артем піде до лікаря для фіксації травм.

«Кричав, що я нацист»: в метро Берліна побили українця

За словами українця, нападник був у два рази більший за нього.

«Я вже оформив заяву в поліції, в понеділок піду до лікаря фіксувати травми. Спостерігатимемо за розвитком цього випадку. Сподіваюся на справедливість», додав постраждалий.

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