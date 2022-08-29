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Норвегія допоможе Україні купити газ на зиму: що ним зможуть опалювати?

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Норвегія допоможе Україні купити газ на зиму. На закупівлю природного газу для України норвезький уряд планує виділити понад 200 млн доларів.

Раніше Норвегія анонсувала пакет допомоги для України у розмірі 1 млрд доларів. Частиною цього пакету є кошти для закупівлі газу на зимовий період. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті “Фокус”.

Як розповів прем’єр-міністр країни Йонас Гар Стьоре, напередодні українська влада просили норвежців взяти на себе провідну роль у забезпеченні доступу до енергії.

“Зараз ми пропонуємо витратити 2 млрд норвезьких крон, щоб українці могли купувати газ восени та взимку”, сказав чиновник.

Він також додав, що завдяки виділеним коштам Україна в умовах війни з Росією “зможе зберегти тепло у лікарнях та школах цієї зими, а українці отримають більше можливостей для приготування гарячої їжі”.

 

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