Норвегія допоможе Україні купити газ на зиму: що ним зможуть опалювати?

Норвегія допоможе Україні купити газ на зиму. На закупівлю природного газу для України норвезький уряд планує виділити понад 200 млн доларів.

Раніше Норвегія анонсувала пакет допомоги для України у розмірі 1 млрд доларів. Частиною цього пакету є кошти для закупівлі газу на зимовий період. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті “Фокус”.

Як розповів прем’єр-міністр країни Йонас Гар Стьоре, напередодні українська влада просили норвежців взяти на себе провідну роль у забезпеченні доступу до енергії.

“Зараз ми пропонуємо витратити 2 млрд норвезьких крон, щоб українці могли купувати газ восени та взимку”, сказав чиновник.

Він також додав, що завдяки виділеним коштам Україна в умовах війни з Росією “зможе зберегти тепло у лікарнях та школах цієї зими, а українці отримають більше можливостей для приготування гарячої їжі”.

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