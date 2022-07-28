Німеччина надасть Україні засоби захисту від ядерної, біологічної та хімічної зброї. Загальна вартість пакета становить понад 860 000 євро.

Федеральна міністерка оборони ФРН Крістіне Ламбрехт оголосила про надання Україні комплексного пакету, в який входить атомний, біологічний та хімічний захист із запасів Бундесверу. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті “Espresso TV”.

У комплект входять деконтамінаційні системи типу HEP70, до складу яких входять шість транспортних засобів, кожен з яких має два резервуари для знезаражувальної речовини. Загальна вартість пакета становить понад 860 000 євро. Зазначається, що військові ЗСУ попередньо пройшли підготовку та навчання задля використання наданих систем захисту.

“Бундесвер не тільки підтримує Україну важким озброєнням. Я прийняла рішення про надання Україні пакету захисту від ядерної, біологічної та хімічної зброї. Це забезпечить українські Збройні сили необхідною здатністю негайного знешкоджувати вибухонебезпечні боєприпаси”, сказала Ламбрехт.

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