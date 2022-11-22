Нападала на українок: з Німеччини депортували блогерку з Росії

З Німеччини депортували російську блогерку Юлію Прохорову. Вона дуже часто нападала на біженців з України, викрикувала пропагандистські гасла та образливі слова. Повідомляє NNS.

Так, у серпні дівчина йшла за українками у Відні з камерою та кричала їм:

«Девченки, слава России?», «Россия победит», «Чей Херсон?» На**й Украину»

Після цих слів, ресурс з бронювання житла заблокував профіль росіянки та скасував їй резерв на оселю у Відні. Згодом безробітна Юлія Прохорова у соцмережах викладала відео, на яких танцювала під бомбардування в Україні. Відомо, що вона також надавала німцям інтимні послуги.

З Німеччини депортували блогерку з Росії

До квартири Юлії Прохорової навідалася німецька поліція з метою провести обшук. Тоді у неї правоохоронці вилучили три смартфони та ноутбук. Згодом дівчину депортували з Німеччини.

«Мінус одна упорота рашистка в Європі. Юлію Прохорову ввічливі люди в поліцейській формі депортують з Німеччини. До речі, відтепер Юлія Прохорова точно усвідомила, чий Херсон», прокоментував журналіст Андрій Цаплієнко.

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