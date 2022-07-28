Компанія “Baykar” безкоштовно передасть Польщі “байрактар” для України. Зібрані у Польщі 22,5 млн злотих за погодженням з українською та турецькою сторонами будуть спрямовані на гуманітарну допомогу українському суспільству, яке зазнає страшних жертв.

Приємну новину турецька компанія повідомила організатору збору, журналісту Славомиру Сераковському. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті “Espresso TV”.

“Ми хочемо бути частиною цього людського жесту солідарності… Ми передамо українцям безпілотник Bayraktar TB2, щоб вони могли захищати свою Батьківщину найкращим чином”, йдеться у листі.

Зібрані у Польщі 22,5 млн злотих за погодженням з українською та турецькою сторонами будуть спрямовані на гуманітарну допомогу українському суспільству, яке зазнає страшних жертв.

Сєраковський додав: оскільки кампанія зібрала навіть більше, ніж планувала, тобто з надлишком 1 800 000 злотих (плюс виручка від аукціону), то ці кошти будуть перераховані на рахунок фонду Збройних сил України у Національному банку України. До кінця тижня, коли збір буде остаточно закрито, ця сума може ще збільшитися.

“Підсумовуючи: загалом наша фінансова допомога Україні становить близько 50 млн злотих (10,6 млн доларів США)”, додав Сєраковський.

У Польщі вже назбирали гроші на «Байрактар» для України