ЄС запроваджує доступний і безкоштовний роумінг для українських біженців, – Михайло Федоров

ЄС запроваджує доступний і безкоштовний роумінг для українських біженців. Оператори України та Європейського союзу підписали спільну заяву.

27 операторів зв’язку підписали спільну декларацію про скоординовані зусилля щодо забезпечення та стабілізації доступного або безкоштовного роумінгу та міжнародних дзвінків. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті “Інтерфакс Україна”.

“Щойно в рамках європейського віртуального заходу 24 мобільні оператори ЄС і три мобільні оператори України підписали спільну заяву про координацію зусиль для забезпечення доступного та безкоштовного роумінгу під час міжнародних дзвінків ЄС-Україна”, написав міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у своєму телеграмі.

За його словами, це важливий цифровий євроінтеграційний крок для нашої країни. В підписаній заяві оператори визнають важливість доступності зв’язку під час кризи. Вони націлені на те, щоб оператори зв’язку ЄС та України могли продовжувати пропонувати доступне підключення до українських біженців.

З 14 вересня підписана угода відкрита для всіх операторів зв’язку , хто забажає до неї під’єднатися.

Режим спецзахисту для українських біженців в ЄС діятиме до 2024 року