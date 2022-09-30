Як українцям отримати медичну допомогу у Німеччині, – МОЗ

У МОЗ розповіли, як українцям отримати медичну допомогу у Німеччині. Щоб отримати медичну допомогу, людям спочатку радять звернутися до лікаря загальної практики.

Перебуваючи в Німеччині громадяни України мають отримують усю необхідну медичну допомогу. Про це NNS дізнався з повідомлення МОЗ.

Українцям надається доступ до повного спектру пільг і послуг, які пропонує загальнообов’язкове медичне страхування. Ваш лікуючий лікар визначає в кожному конкретному випадку точний обсяг необхідних пільг і послуг.

Які функції має лікар загальної практики?

Щоб отримати медичну допомогу, пацієнт повинен спочатку звернутись до лікаря сімейної практики. Він може:

призначити лікування;

виписати рецепт на ліки;

направити пацієнта до інших спеціалістів;

Потрапити на прийом до лікаря загальної практики можна лише по запису.

Як викликати “швидку”?

Екстрену бригаду можна викликати за № 112 або звернутися в медичний заклад, де є відділення екстреної медичної допомоги. Невідкладна допомога надається у наступних випадках:

задишка;

гострий біль у грудях чи животі;

нещасні випадки та травми;

ускладнення під час вагітності;

психічні розлади;

загроза самогубств;

надзвичайна ситуація пов’язана з наркотиками;

анафілактичний шок або кома;

Як отримати медичні препарати?

Більшість ліків можна отримати тільки в аптеках за рецептом. А саме:

Якщо рецепт виписаний на рожевому аркуші паперу, основну суму покриває медичне страхування, або служба соціального забезпечення. Пацієнт має сплатити лише частку у сумі 5-10 євро. Якщо пацієнт має приватну страховку, то рецепт виписується на синьому аркуші. Це означає, що пацієнт повинен сплатити повну вартість ліків, які потім при надсиланні івойсу відшкодує страхова компанія.

Як українцям отримати медичну допомогу у Франції – МОЗ