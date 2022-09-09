Як українцям отримати медичну допомогу у Франції – МОЗ

В МОЗ надали роз’яснення, як українцям отримати медичну допомогу у Франції. В країні працює загальнообовʼязкова система медичного страхування.

Біженці з України, які приїхали до Франції після 24 лютого можуть отримати поліс і безоплатно користуватись послугами багатьох лікарів. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті МОЗ.

Українці, отримали тимчасовий захист у Франції, мають право на страхування Assurance Maladie в рамках універсальної системи захисту здоров’я (Puma). А також додаткового солідарного медичного страхування (CSS) протягом 1 року. Цей вид страхування забезпечує повне покриття витрат на медичне обслуговування.

Страховка покриває витрати, пов’язані з:

окулярами;

зубними протезами;

слуховими апаратами;

медичними приладами;

медичною та психологічною підтримкою.

Якщо у вас є медична страховка, то не потрібно сплачувати за медичну допомогу. За Вас їїмздійснює фонд медичного страхування. Але під час запису до лікаря потрібно перевірити його “secteur” – принцип відшкодування роботи спеціаліста (особливо якщо це вузькопрофільний лікар).

Послуги фахівців “secteur 1” фіксовані та покриваються полісом медичного страхування. Лікарі з “secteur 2” встановлюють розмір оплати за послуги самостійно.

Як оформити медичне страхування?

Для оформлення медичного страхування Вам потрібно мати довідку про тимчасовий захист (APS), яку видають у префектурах. Дуже часто у префектурах працюють люди, які здійснюють страхування на місці. Через тиждень після оформлення Вам надійде документ, який підтверджує наявність у Вас страхування.

Кожного разу на прийом до лікаря Вам потрібно брати з собою поліс медичного страхування. У деякий випадках, можуть попросити довідку про тимчасовий прихисток

Телефони для виклику швидкої допомоги

112 – загальноєвропейський номер невідкладної допомоги (114 – для SMS-повідомлень для людей з вадами слуху), де пацієнта скерують до потрібної служби;

15 – SAMU (Service d’Aide Médicale d’Urgence) для серйозних невідкладних медичних ситуацій, наприклад, інфарктів;

17 – поліція (поліціянти можуть надати допомогу);

18 – sapeurs pompiers – це пожежна, але пожежники також можуть приїхати та надати невідкладну допомогу, наприклад, у разі автомобільні аварії.

Які медичні послуги надаються без страхування безоплатно?

Невідкладна допомога. Її можна отримати без довідки про тимчасовий захист та поліса медичного страхування в найближчій державній лікарні. З собою вам потрібно мати паспорт або інше посвідчення особи.

Без страхування отримати термінову медичну допомогу можна в гуманітарних організаціях (наприклад, “Лікарі без кордонів”, “Товариство Червоного Хреста” тощо) за місцем.

Медикаменти. Більшість медичних препаратів у Франції доступні за рецептами. Але якщо людина нещодавно приїхала до країни і не має медичного страхування, вона може отримати рецепт на ліки у пунктах “Червоного Хреста”. Зазвичай при центрах допомоги українцям є представники “Міжнародного Комітету Червоного Хреста”, які можуть надати медичну консультацію та виписати рецепт на ліки.

Послуги пацієнтам з важкими/рідкісними хворобами. Люди, які страждають на важкі та рідкісні захворювання можуть розраховувати на безоплатну допомогу у Франції.

Як записатися на прийом до лікаря?

Записатися на прийом до лікаря можна онлайн, телефоном чи в реєстратурі закладу.

“Пацієнт не зобовʼязаний звертатися лише до одного лікаря загальної практики, проте це є певною гарантією того, що пацієнт зможе потрапити до свого обраного лікаря навіть за умови великої кількості відвідувачів”, говорять у МОЗ України.

Лікарі у Франції можуть працювати у приватній чи державній установі, або в медичному центрі. Але вам потрібно обрати лікаря загальної практики (“médecin generaliste”) та педіатра для дитини до 18 років. З лікарем загальної практики можна укласти договір, щоб він став лікуючим лікарем (“médecin traitant”), але це необовʼязково.

До яких лікарів не потрібне направлення?

Без направлення можна отримати невідкладну допомогу, а також звернутися до:

сімейного лікаря;

педіатра;

стоматолога;

гінеколога;

офтальмолога.

психіатра та нейропсихіатра (для людей віком 16-25 років).

Решта лікарів, аналізи, обстеження та ліки направлення/рецепт виписує лікар загальної практики. Направлення лікаря первинної ланки (загальної практики або педіатра) необхідне, щоб потрапити до вузького спеціаліста. Також направлення можна отримати навіть у лікаря, з яким не укладено договір.

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