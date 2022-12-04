В РНБО різко відреагували на «гарантії безпеки» для росії

В РНБО і в партії «Слуга народу» різко відреагували на «гарантії безпеки» для росії, передає NNS.

3 грудня президент Франції Емманюель Макрон заявив про необхідність гарантій безпеки для рф в майбутній Європі, коли Москва повернеться за стіл переговорів з Києвом.

Його слова дуже обурили українців. На заяву лідера Франції різко відповів секретар РНБО Олексій Данілов.

Що сказав Данілов про «гарантії безпеки» для рф

«Країні-терористу та вбивці хочуть надати гарантії безпеки? Замість Нюрнбергу – підписання угоди з рф і рукостискання? Українська кров на руках путіна не завадить business as usual? Дивна логіка підкилимної дипломатії, час якої скінчився. Питання – гарантувати безпеку світу від т.зв. росії, а не навпаки. Досвід Будапешту вам в пригоді. Коли ти беззбройний, ти не становиш загрозу. Ми, на жаль, знаємо. Денуклеаризована й демілітаризована т.зв. росія – краща гарантія миру для Європи та світу. Єдина гарантія – це гуманізм європейської судової системи, після вироку в Гаазі не передбачено смертної кари», написав Олексій Данілов у соціальній мережі «Фейсбук».

Також на «гарантії безпеки» для рф відреагував голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія.

«Україна готова забезпечити росії гарантії безпеки. Для цього достатньо: залишити територію нашої країни, виплатити репарації, покарати всіх військових злочинців, добровільно здати ядерну зброю», написав він у своєму телеграм-каналі.

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