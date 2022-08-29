G7 зробила заяву щодо можливої ядерної аварії на ЗАЕС. Дії Росії дії на ЗАЕС підвищують ризик ядерної аварії та несуть загрозу населення України.

Країни великої сімки завили, що Росія загрожує Україні, а також сусіднім державам й міжнародній спільноті посилюючи ризик ядерної аварії на ЗАЕС. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті “Espresso TV”.

“Група директорів з питань нерозповсюдження G7 залишається глибоко стурбованою серйозною загрозою безпеці цих об’єктів з боку російських збройних сил, якы продовжують контролювати українські ядерні об’єкти . Ці дії значно підвищують ризик ядерної аварії чи інциденту та ставлять під загрозу населення України, сусідніх держав та міжнародне товариство”, йдеться у заяві G7.

Країни великої сімки вважають, що війська РФ повинні вийти з території ЗАЕС та України.

“Російська Федерація має негайно вивести свої війська з-під міжнародно визнаних кордонів України та поважати територію та суверенітет України. Ми підтверджуємо, що Запорізька атомна електростанція та електроенергія, яку вона виробляє, по праву належать Україні та наголошуємо, що спроби Росії відключити станцію від української енергомережі були б неприйнятними”, наголошують у відомстві.

Члени країн великої сімки закликали російсських окупантів надати співробітникам МАГАТЕ своєчасний, безпечний та безперешкодний доступ до всіх ядерних об’єктів на території України. А також можливість безпосередньо спілкуватися з персоналом, відповідальним за експлуатацію цих об’єктів.

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