Для українців в Польщі запустили безкоштовні курси з вивчення мови: як на них можна потрапити

Для українців в Польщі запустили безкоштовні курси з вивчення мови. Вони проходитимуть у Бєльському повіті.

Для цього в повіті виділили понад 600 тис злотих. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті “TSN”.

В безкоштовній програмі можуть взяти участь українці, які прибули до Польщі після 24 лютого разом з дітьми до 18 років, що планують залишитися в країні. Окрім вивчення польської мови на громадян України чекають заняття, що полегшують адаптацію в новій соціальній та культурній реальності. А для дітей ще проходитимуть фізичні та мистецькі заняття.

Безкоштовні курси з вивчення польської мови розпочинаються у другій половині вересня й триватимуть до 15 грудня. Вони проходитимуть на вихідних та у робочі дні ближче до вечора.

Навчання проходитиме у: Поромбка (Powiatowy Zespół Placówek Oświatowych DWD, ul. Wielka Puszcza 91), Бучковіце (Szkoła Mistrzostwa Sportowego Szczyrk im. Polskich Olimpijczyków; ul.Grunwaldzka 220), Бистра (Strażnica Ochotniczej Straży Pożarnej w Bystrej, ul. Klimczoka 105).

Щоб взяти участь у програмі, Вам треба заповнити заяву за посиланням і віддати в один з пунктів проведення вищезгаданих курсів. Зауважимо, що дані курси розраховані на 300 українців.

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