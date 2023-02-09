Чи продовжили українцям безплатний роумінг у країнах Європи – розповіли у Мінреінтеграції

Стало відомо, чи продовжили українцям безплатний роумінг у країнах Європи, розповідає, посилаючись на Мінреінтеграції, НСН.

«Українці, які перебувають у Євросоюзі, і далі телефонують рідним за діючими в Україні тарифами. Загалом 27 вітчизняних і європейських операторів мобільного та фіксованого зв’язку на 6 місяців продовжили дію договору про доступний роумінг», йдеться у повідомленні Мінреінтеграції.

Чи продовжили українцям безплатний роумінг у країнах

Для підключення робити нічого непотрібного. Послуга безоплатного роумінгу вмикається автоматично й поширюється як на дзвінки в Україні, так і навпаки. Потрібно лише оплатити свій тарифний пакет (щомісячну абонплату).

Продовження національного роумінгу для українців, стало можливим після останньої зустрічі українських урядовців з єврокомісарами.

До того ж європейська сторона підтвердила готовність схвалити оновлений додаток (правила телекомунікаційних послуг) до Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. У майбутньому це дозволить запровадити вільний роумінг на постійній основі.