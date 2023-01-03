Українські студенти зможуть безкоштовно вчитися у США: що для цього потрібно

Студенти з України зможуть безкоштовно вчитися у коледжі США, передає НСН.
Для навчання у коледжі США треба знати англійську й бути студентом українського вишу.
Що треба, аби безкоштовно вчитися у США
- Належати до малопредставлених і непривілейованих соціальних груп;
- Бути повнолітнім станом на 1 липня 2023 року;
- Мати атестат про повну середню освіту;
- Навчатися в українському виші на 2-3 курсах;
- Вільно володіти англійською мовою;
- Мати бажання розвивати професійні та лідерські навички, щоб зробити внесок у розвиток своєї спільноти та суспільства;
- Мати можливість розпочати програму академічного обміну в США у липні 2023 року.
Навчання в американському коледжі проходитиме за програмами:
- аграрний сектор;
- управління в бізнесі;
- рання шкільна освіта;
- соціальна сфера;
- інженерія;
- медіа та комунікації;
- туризм та готельна справа.
Дедлайн подачі заявок: 20 січня 2023 року.
Заявку надіслати можна на пошту: kyivcci_ukraine@state.gov.
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