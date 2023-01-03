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Українські студенти зможуть безкоштовно вчитися у США: що для цього потрібно

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безкоштовно вчитися
Національна служба новин - NNS

Студенти з України зможуть безкоштовно вчитися у коледжі США, передає НСН.

Для навчання у коледжі США треба знати англійську й бути студентом українського вишу.

Що треба, аби безкоштовно вчитися у США

  1. Належати до малопредставлених і непривілейованих соціальних груп;
  2. Бути повнолітнім станом на 1 липня 2023 року;
  3. Мати атестат про повну середню освіту;
  4. Навчатися в українському виші на 2-3 курсах;
  5. Вільно володіти англійською мовою;
  6. Мати бажання розвивати професійні та лідерські навички, щоб зробити внесок у розвиток своєї спільноти та суспільства;
  7. Мати можливість розпочати програму академічного обміну в США у липні 2023 року.

Українські студенти зможуть безкоштовно вчитися у США: що для цього потрібно

Навчання в американському коледжі проходитиме за програмами:

  • аграрний сектор;
  • управління в бізнесі;
  • рання шкільна освіта;
  • соціальна сфера;
  • інженерія;
  • медіа та комунікації;
  • туризм та готельна справа.

Дедлайн подачі заявок: 20 січня 2023 року.

Заявку надіслати можна на пошту: kyivcci_ukraine@state.gov.

Джерело

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