Amnesty International взяла для звіту про ЗСУ свідчення людей, утримуваних на окупованих територіях

Правозахисна організація Amnesty International у своєму останньому звіті про українських військових використала свідчення людей із фільтраційних таборів і тюрем на тимчасово окупованих територіях.

До процесу збору свідчень були залучені «незалежні журналісти та волонтери» на території Миколаївської, Харківської, Донецької та Луганської областей. Однак більшість даних для звіту отримали під час опитування людей, яких вивезли на тимчасово непідконтрольні Україні території Донецької, Луганської областей та Криму. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті “Громадське”.

У Центрі зазначають, що інформацію збирали на території фільтраційних таборів та тюрем. А опитування проводилось серед «охочих» надати подібну інформацію.

«Отже, така інформація, зібрана на території таборів, не мала взагалі використовуватися під час складання звіту. Оскільки такі інтервʼю були взяті під очевидним тиском з боку силових охоронних органів рф (адміністрації закладів), який здійснювався на постійній основі», зазначають у Центрі.

У Центрі стратегічних комунікацій наголошують, що «правильні» інтерв’ю інколи були єдиним шансом пройти фільтрацію та виїхати за межі окупованих територій. Джерела повідомили, що зібрані журналістами та волонтерами матеріали також перевірялись адміністрацією закладів та в окремих випадках — співробітниками російської фсб.

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