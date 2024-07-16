«Маєш бути на фронті, а не гуляти тут з собакою»: у Польщі напали на українця через жовто-блакитний ошийник пса

У Польщі напали на українця під час його прогулянки у парку. Тригером став жовто-блакитний ошийник на собаці, яку саме вигулював чоловік.

Про подію розповіло видання inpoland.net.pl., передають «Новини України – НСН».

Українець зумів зафіксувати інцидент на відео.

Все відбувалося в одному із парків під Вроцлавом. Поляк накинувся на українця, коли той вигулював собаку з жовто-блакитним ошийником. Спочатку ображав словами, а потім у хід пішли і руки.

Коли громадянин Польщі побачив жовто-блакитний ошийник собаки та зрозумів, що перед ним – українець, він обурився тим, що в Україні точиться війна, а її громадянин знаходиться у Польщі. Поляк заявив, що українцю слід бути на фронті, а не прогулюватися з собакою за кордоном.

Українець натомість пояснив нападнику, що мешкав у Польщі ще до початку війни в Україні і що поляк не має права вказувати йому, куди повертатися і де жити. Чоловік наголосив, що Польща стала його домівкою, і він має повне право залишатися тут і жити своїм життям.

У Польщі напали на українця: відео

Цей інцидент викликав суттєвий резонанс серед місцевих жителів та української громади в Польщі. Багато хто висловив своє обурення такою неприйнятною поведінкою і закликав до взаємної поваги та толерантності. Неприпустимо, щоб національні ознаки або походження ставали приводом для агресії та дискримінації.

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