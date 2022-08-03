Литва зголосилася забрати 2 тис. українських біженців з Молдови. Окрім того, надала Молдові додаткову гуманітарну допомогу орієнтовно на 500 тисяч євро для підтримки українців, які тимчасово оселилися в країні.

Про це під час візиту до Молдови заявила міністерка внутрішніх справ Агне Білотайте. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті “Європейська правда”.

Білотайте розповіла, що це питання було однією з тем обговорення з її молдовською колегою.

“Ми готові допомогти Молдові, чим можемо – переміщуючи українців до Литви, посилюючи спільні зусилля для боротьби зі злочинністю, зокрема торгівлею людьми, підтримуючи Молдову на її шляху до ЄС”, зазначила міністр.

Також Литва надала Молдові додаткову гуманітарну допомогу орієнтовно на 500 тисяч євро для підтримки українців, які тимчасово оселилися в країні. Зараз у Молдові залишаються близько 100 000 українців, які виїхали за кордон через війну. Ще кількасот з тих, які спершу прибули до Молдови, транзитом рушили далі вглиб Європи.

За даними Департаменту міграції Литви на початок літа, в країну прибули понад 50 тисяч українців. У червні повідомили про помітне зростання кількості тих, хто повертається додому.

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