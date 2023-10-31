В росії заявили про створення нової крилатої ракети: що відомо

У російській федерації заявили про створення нової крилатої ракети. Розробкою оснастять винищувач Су-57. Про це повідомляють росЗМІ, передає НСН.

Створення нової крилатої ракети

Російські ЗМІ стверджують, що ракета має невеликі розміри, але її дальність порівнянна з ракетами, які застосовуються в далекій авіації на стратегічних бомбардувальниках Ту-95МС і Ту-160.

Варто відзначити, що до таких ракет відносяться снаряди з дальністю ураження від 600 км і більше. У далекій авіації – від 1000 до 6500 км

Повідомляється, що інженери змогли домогтися зменшення розмірів ракети за рахунок “нової конструкції складного крила і внутрішнього компонування, а також застосування нового малорозмірного двоконтурного турбореактивного двигуна”.

Винищувач Су-57

Су-57, який у РФ відносять до п’ятого покоління, залишається єдиним зразком нових винищувачів, які ще не знищили Збройні Сили України. Навіки в українську землю увійшли різноманітні багатофункціональні Су-30, фронтовий бомбардувальник Су-34 та навіть Су-35.

Більше того, сам Су-57 для РФ виглядає, як остаточний діагноз їх авіаційній промисловості, бо він створювався з 2001 року, а серійне виробництво розпочалось лише через 18 років і йде такими черепашими темпами, що у строю знаходиться лише три машини.

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