В росії ППО під час тренувань обстріляла російських військових, є загиблі – подробиці

У мережі активно почала поширюватись інформація про те, що у Ростовській області ППО під час нічних навчань вбила десантників. Зазначається, що сталось це на Кузьмінському військовому полігоні в Ростовській області. Про це пише проросійський телеграм-канал “Кремлівська табакерка”, передає НСН.

В росії ППО під час тренувань обстріляла російських військових, є загиблі

Повідомляється, що нібито двоє військовослужбовців загинули в ході десантування, а сталося це через випадковість.

Джерела пропагандистів розповіли, що денні заплановані стрибки через погані погодні умови перенесли, але чомусь поставили їх на нічний час.

“Ротні були проти, проте накази командування не обговорюються. Треба стрибати – значить стрибатимемо”, — пише телеграм-канал.

Зазначається, що літак із десантом на борту прибув за вказаними координатами та почав вивантаження десанту неподалік полігону “Кузьминка”. Коли військові почали наближатися до землі — по них відкрили вогонь.

“За безглуздою помилкою один з операторів легендарної “Рогатки” (зенітна гармата ЗУ-23-2, яка застосовується для ураження повітряних цілей на низьких висотах), прийняв навчання за реальну висадку десанту”, — додає “Кремлівська табакерка”.

Проте більшість пострілів пройшли повз, але двоє військових отримали поранення несумісні з життям.

Російський телеграм-канал зазначає, що за цим фактом вже розпочато розслідування. За словами джерел росіян, оператор, який відкрив вогонь, перебував на посаді не менше 14 годин. Ба більше, цей боєць РФ отримав відзнаку за ефективну роботу у безпосередній війні проти України. А от загиблі ще не встигли взяти участь у бойових діях.

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