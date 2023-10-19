В Москві серед житлових будинків побудували ракетний завод: що відомо

В Москві серед житлових будинків на території індустріального парку «Руднево» відкрили завод із виробництва ракет для протиповітряної оборони площею 93,7 тисячі метрів квадратних. Про це пишуть російські ЗМІ, передає НСН.

В Москві серед житлових будинків побудували ракетний завод

У мерії Москви заявили, що на будівництво заводу площею 93,7 тис. кв. м пішло 8,5 місяців. Його передали концерну повітряно-космічної оборони «Алмаз-Антей». Повідомляється, що на території заводу будуть збирати і проводити випробування ракет протиповітряної оборони.

Гендиректор «Алмаз-Антей» Ян Новіков заявив, що, згідно з планами, концерн запустить виробництво ракет до жовтня 2024 року.

«Сьогодні ми приймаємо естафету. Перед нами стоїть не менш фантастичне завдання: у найкоротші терміни змонтувати обладнання, навчити людей, випустити контрольну партію», – уточнив Новіков.

Водночас видання «Важные истории» зауважило, що індустріальний парк «Руднєво», на території якого планують запустити виробництво ракет, розташований у безпосередній близькості до житлових будинків (судячи з «Яндекс Карт», до найближчого будинку менш ніж 500 м).

Зазначається, що будівництво парку почалося наприкінці 2020 року. Перші 16 корпусів завершили за два роки. У листопаді 2022 року уряд Москви повідомив про рішення організувати тут полігон для випробування безпілотників площею 100 га. Згодом почали ночами таємно вирубувати охоронювану природну територію Косинський.

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