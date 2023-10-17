У містечку Нью-Джерсі велика кількість людей стежать за стільцем, який звисає з верхнього поверху занедбаного будинку. В чому його особливість розповідає UPI, передає НСН.

У США люди годинами стежать за стільцем: в чому його особливість

Особливість цього стільця в тому, що він не падає навіть через те, що розташований він не в надійному місці.

Зазначається, що жителі штату Нью-Джерсі створили навколо цього стільця, який звисає з покинутого будинку, своєрідне товариство.

За їхньою спільнотою під назвою Chair Watch вже стежать 10 тисяч людей. Кожен день на сторінці спільноти виходять оновлення навіть щодо мінімальних рухів стільця.

Туристичне місце

Для того, щоб подивитися на цей предмет, приїжджають навіть туристи.

“Одного разу він впаде, але до того часу ми всі повинні проїхати повз і подивитися на стілець у всій його красі. Чому він досі там? Як довго він може протриматись? Чи знесеться він перш ніж весь будинок звалиться? Він прибитий до підлоги? Речі, які ми всі хочемо знати та не хочемо знати одночасно, бо це зіпсує веселощі. Стеж за стільцем разом з нами”, — зазначили в описі спільноти.

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