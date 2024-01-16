Навчатимуть допитувати полонених у школах Білорусі – подробиці

Старшокласники у Білорусі на уроках вивчатимуть тонкощі військової термінології США та Великої Британії. Відбуватиметься для у рамках програми факультативу “Військовий переклад” з англійської мови, затвердженої Міносвіти країни.

Ба більше, учням 10-11 класів дадуть можливість освоїти переклад допитів полонених. Про це пише Belta, передає НСН.

Навчатимуть допитувати полонених у школах Білорусі

Школярі мають освоїти військову термінологію та абревіатури, характерні для оригінальних військових та військово-технічних текстів, загальні відомості про збройні сили Великої Британії та США та їх озброєння, а також класифікацію військово-топографічних карт.

Окрім цього, у документі зазначено, що старшокласників навчатимуть “читати зміст бойових документів і передавати їхню суть, здійснювати двосторонній переклад бесіди або допиту військовополоненого, а також визначати за певними ознаками американських та британських військових, їхню приналежність до звань тощо”.

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