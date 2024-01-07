У Німеччині невідомі дрони шпигують за полігонами, де навчаються ЗСУ – ЗМІ

Над полігонами Бундесверу, насамперед тими, де готуються українські військові, регулярно з’являються дрони, політики закликають до швидкого посилення захисту від безпілотників. Про це повідомляє видання Bild, передає НСН.

У Німеччині невідомі дрони шпигують за полігонами, де навчаються ЗСУ

Рік тому німецькі спецслужби заявляли, що за польотами безпілотників можуть стояти російські служби.

«Безпілотників помічено так багато, що було б небезпечно, якби хоча б невеликий відсоток з них були шпигунськими польотами. Ми іноді відкриті для російських служб, принаймні з повітря», – каже політик із питань оборони Вільної демократичної партії Маркус Фабер, якого цитує видання.

Він переконаний, що діяльність шпигунських безпілотників «чітко організована і сильно вказує на росію».

Іноді над певною територією одночасно пролітає кілька безпілотників. Однак, визнає депутат Бундестагу, не доведено, чи керували безпілотниками агенти російських спецслужб.

Фабер наполягає на тому, що німецькій армії потрібні сучасні засоби подавлення, які можуть порушувати сигнали дронів і таким чином змушувати їх приземлятися.

Експерт з питань оборони СДПН Андреас Шварц погоджується, що Бундесверу потрібна «більша швидкість». Він констатує: «Не може бути такого, що генеральний інспектор виявляє, що існує величезна проблема з безпілотниками, а потім нічого не відбувається протягом року».

Міністерство оборони не коментує «жодних інцидентів, пов’язаних з безпекою», як заявляв речник відомства кілька місяців тому.

Ще у 2022 році повідомлялося про помітну активність безпілотників на військовому полігоні Вільдфлекен у Баварії і у 2023 році була заснована Оперативна група безпілотників.

Зараз Бундесвер використовує здебільшого ефекторну систему перешкод HP-47 для захисту від безпілотників. Проте нове обладнання потрібно купувати.

Бундесвер використовує майже 1500 об’єктів нерухомості в Німеччині, включаючи військові полігони, казарми, адміністративні будівлі та районні військові комісії. Згідно з правилами повітряного руху, безпілотники зазвичай не можуть літати над територіями Бундесверу; мінімальна дистанція становить 100 метрів. Це стосується і маневрів Бундесверу в інших районах.

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