У Лондоні лисиця розгромила собаче кафе (фото)

Лисиця розгромила собаче кафе у Лондоні, завдавши збитків на тисячі доларів, порвала дивани та розбила скло. Про це повідомляє видання BBC, передає НСН.

У Лондоні лисиця розгромила собаче кафе

Алісія Унг, власниця кафе Pawsitive Café у Ноттінг-Хіллі, розповіла, що коли вона прийшла на роботу в неділю, вона спочатку подумала, що в приміщення зламали. Власниця сказала, що коли вона знайшла лисицю, вона виглядала “наляканою” і порізалася.

“Pawsitive Cafe – моє дітище, і мені було дуже сумно бачити, як все дійшло до цього”, – поділилась пані Унг.

Лисиця вирвала шматки пінопласту з цілого ряду помаранчевих банкетних сидінь і як мінімум шість стільців, а також розбила посуд та скло, залишивши крихітні криваві відбитки лап на стінах та підлозі.

Їй навіть вдалося проникнути в контейнери з їжею, залишивши купи шматочків розкиданими по землі.

Унг відкрила кафе в 2021 році і розповіла, що це був її перший бізнес, і її надихнула любов до “мого кращого друга, далматинця Доміно”. Після інциденту Алісії надійшли сотні повідомлень підтримки: клієнти навіть пропонували взяти участь у ремонті та надсилали їй торти, а також пропонували гроші, щоб допомогти кафе знову відкритися. Власниця кафе поділилась, що “неймовірно вдячна за все кохання та підтримку, яку всі посилають”, додавши, що її команда “докладає всіх зусиль, щоб знову відкритися”.

“Я завжди вірю, що все відбувається з якоїсь причини, і я волію розглядати цей інцидент як приховане благословення”, – підсумувала Унг.

Також вона сказала, що RSPCA (Королівське товариство запобігання жорстокому поводженню з тваринами) гуманно спіймала лисицю, а співробітник благодійної організації додав, що з лисицею все гаразд, вона отримала лише невеликий поріз.

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