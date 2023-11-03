У Бельгії через негоду загинув 5-річний хлопчик з України – BBC Україна

У бельгійському місті Гент через падіння гілок дерева загинув п’ятирічний хлопчик з України. Через поривчастий вітер на хлопчика впали гілки дерева. Про це повідомляє BBC Україна, передає НСН.

У Бельгії через негоду загинув 5-річний хлопчик з України

Повідомляється, що дитина гралася на вулиці. Через поривчастий вітер на хлопчика впали гілки дерева і травмували його. Дитину госпіталізували, але через декілька годин хлопчик помер у лікарні.

У прокуратурі підтвердили, що хлопчик був українцем і не мав бельгійського громадянства. Але наразі невідомо, чи прибула дитина до Бельгії після російського вторгнення в Україну минулого року.

Повідомляється також, що іще одна 3-річна дитина зазнала легких поранень та була доставлена до лікарні.

Інформації від українських консульських служб чи МЗС України наразі немає.

Також у Генті загинула 64-річна жінка, яка у парку гуляла з чоловіком і дочкою – через падіння гілок. 31-річна донька загиблої постраждала, а з батьком усе гаразд. Сім’я приїхала до Гента з Німеччини.

Нині на заході Європи вирує ураган «К’яран», який приніс у регіон сильні вітри та дощі. Влада низки країн попередила про повені, відключення електроенергії та серйозні транспортні перебої.

Внаслідок урагану загинули ще щонайменше п’ятеро людей, у тому числі водій вантажівки у Франції, чоловік у Нідерландах, жінка в центрі Мадрида та ще одна людина – у Німеччині.

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