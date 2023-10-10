У РФ оригінально пояснили величезні втрати окупаційних сил. Випадок, коли із 300 окупантів за день живими лишилися 70, росіяни назвали “інцидентом”. Про це повідомляє Обозреватель, передає НСН.

“Стався інцидент”: на росії оригінально пояснили, чому із 300 окупантів за день живими лишилися 70

“Тим часом у визволителів стався “інцидент”. З 300 повернулося 70. Дуже тривожно”, – саркастично прокоментували автори Telegram-каналі “Ищи своих” надмірну любов громадян держави-агресора до алегорії.

У повідомленні, яке привернуло увагу каналу “Ищи своих”, йдеться про одного з зниклих безвісти російських окупантів, такого собі Зейнура Абаскулаїдзе. Цей уродженець Ханти-Мансійського автономного округу Тюменської області був мобілізований влітку 2023 року. В Україні він воював як заступник командира взводу, але недовго: 1 жовтня окупант зник безвісти.

Загалом того дня, зазначають автори “пошукової” групи, були ліквідовані або зникли близько 230 російських загарбників. Сталося це внаслідок “інциденту”, подробиць якого росіяни вирішили не розкривати – так само як і місця, де з окупантами трапилася така “прикрість”.

У зведенні безповоротних втрат ЗС РФ у живій силі за той день, 1 жовтня, у Генштабі вказали 510 ліквідованих окупантів: з урахуванням цієї кількості тоді загальні втрати втрати Росії перевищили 279 тисяч російських загарбників.

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