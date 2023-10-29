Скільки двійників у путіна: японські фахівці провели дослідження

Японські фахівці з розпізнавання облич і голосової ідентифікації підтвердили, що президента РФ володимира путіна на публічних заходах підміняють двійники. Про це повідомляє видання The Sun, передає НСН.

Скільки двійників у путіна

Проаналізувавши різні виступи путіна з використанням технологій штучного інтелекту, японські експерти дійшли висновку, що російський президент має щонайменше двох двійників.

В якості реального путіна дослідники обрали того, який у травні 2023 року був на військовому параді на Красній площі.

Порівняння рис обличчя виявило, що президент путін, який у грудні 2022 року проїхав Кримським мостом за кермом автомобіля Mercedes, лише на 53% збігається з путіним на параді.

Ще менше – лише 40% збігу – японські експерти виявили у “парадного путіна” з президентом, який у березні 2023 року здійснив поїздку до Маріуполя.

Водночас путін, який був в Маріуполі, та путін на Кримському мосту схожі лише на 18%, стверджують японські дослідники. Згідно з їхніми висновками, ШІ-аналіз чітко вказує на ймовірність щонайменше двох двійників.

Дослідники провели також аналіз голосу путіна. Фахівці Японського інституту аудіокомунікацій, які зазвичай співпрацюють з поліцією при пошуку та ідентифікації злочинців, порівняли, як говорив путін слово “спасибо” у зверненні на Євразійському економічному форумі в травні 2023 року та на трьох інших публічних виступах. Експерти виявили “сильні відмінності” в тому, як путін вимовляє звук “с”, а також характерні розбіжності в інших складах “(“па” та “сі”).

“Умови запису були різними, і вимова може відрізнятися, але все ж таки досить рідко бувають настільки сильні відмінності. Зараз ми маємо сказати, що існує висока ймовірність того, що ці голоси належать різним людям”, — заявив один із авторів дослідження Мастутоші Мураока.

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