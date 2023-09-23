Росію очікує рекордне підвищення тарифів на газ для населення. Так хочуть наповнити бюджет Газпрому, який втратив три чверті виручки. Про це повідомляє Уніан, передає НСН.

Путін рятує свій останній козир: росію чекає рекордне підвищеня тарифів на газ

На тлі масових антиросійських санкцій, пов‘язаних із вторгненням росії в Україну, влада країни-агресора готує перше за 11 років рекордне підвищення цін на газ для населення.

Як повідомляє The Moscow Times з посиланням на прогноз соціально-економічного розвитку Мінекономіки РФ, передбачається, що підвищення тарифу допоможе наповнити бюджет “Газпрому”, який втратив три чверті виручки на ключовому, європейському, ринку.

Згідно з відомостями, ціни на газ у РФ за останні роки ніколи не підвищувалися настільки стрімко: у 2021 році зростання становило 3%, у 2020 році – 3%, у 2019 році – 1,4%, у 2018 році – 3,4%, у 2017 році – 3,9%, а в 2015 та 2016 роках – по 7,5%.

Останнє значуще зростання газових тарифів, а саме на 15%, відзначилося у 2013 році. Проте наразі Кремль намагається компенсувати погіршення фінансового стану «Газпрому» коштом підвищення цін на газ для населення.

Оптові тарифи на газ для населення з липня 2024 року зростуть на 11,2%, а з липня 2025 року – ще на 8,2%. За два роки газ подорожчає для громадян країни-агресора на 20%, а з початку війни – на 34%: торік тарифи індексували двічі – на 3% у липні та на 8,5% у грудні. У 2023 році індексації не проводили.

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