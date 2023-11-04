Росія невдало випробувала ядерні ракети “Ярс” і “Булава” – ГУР

Як повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України, нещодавні випробовування ракет були невдалими. Хоч росіяни і вихвалялися нібито успішними пусками. Передає НСН.

Росія невдало випробувала ядерні ракети “Ярс” і “Булава”

“Запуск ракети “Ярс” із космодрому “Плєсєцк” (Архангельська обл.) по цілі на полігоні “Кура” (Камчатка) здійснив бойовий розрахунок 33 ракетної армії ракетних військ стратегічного призначення ЗС РФ. За даними ГУР, ракета “Ярс” збилась з курсу, як і під час попередніх командно-штабних навчань стратегічних ядерних сил держави-агресора росії 25 жовтня 2023 року”, – йдеться у повідомленні.

Так само невдало 25 жовтня 2023 року завершився випробувальний запуск з підводного ракетного крейсера “Борей” балістичної ракети РСМ-56 “Булава”, що вкотре засвідчило її ненадійність.

Серйозні проблеми Москва має також із важкою МБР РС-28 “Сармат” шахтного базування – це один з ключових проектів в оголошеному агресором процесі модернізації стратегічних ядерних сил РФ.

“Ракету “Сармат” на Росії створюють з 2009 року. Згідно з первинними планами Москви, її мали прийняти на озброєння ще 5 років тому – у 2018-му, але дату постійно відтерміновували. Зрештою, “Сармат” прийняли на озброєння лише у вересні 2023-го – після першого і єдиного повноцінного випробування, проведеного у квітні цього року”, – додали в ГУР.

Зазначається, що у порівнянні з виготовленою в Україні МБР РС-20 “Воєвода” створена їй на заміну ракета “Сармат” позбавлена будь-яких переваг у конструкції, головній частині чи методах подолання протиракетної оборони. “Фактично “Сармат” – недопрацьована, недосконала, сира ракета”, – констатували в ГУР.

Крім того, залишаються неподоланими складнощі держави-агресора і у її намірах вдосконалити повітряний компонент стратегічних ядерних сил. У межах часткової модернізації радянських бомбардувальників Ту-160 та Ту-95С росіяни мають здатність щорічно опрацьовувати 1-2 літаки.

Заплановане на 2023 рік постачання нових стратегічних бомбардувальників Ту-160М2 перенесене на більш пізній термін, оскільки росіяни так і не змогли відновити виробництво нової версії двигунів НК-32.

“Усі перелічені проблеми стратегічних ядерних сил держави-агресора РФ – прямий наслідок санкційної політики цивілізованого світу проти Москви за розв’язану нею війну проти України, а також неспроможності науково-технічної та промислової баз терористичної Росії виготовити необхідні компоненти на заміну імпортним”, – пише видання.

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