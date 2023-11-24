Росія хоче побудувати підводний тунель з Криму до РФ – The Washington Post

Російські та китайські бізнесмени, пов’язані з урядом, розпочали переговори щодо будівництва підводного тунелю, який з’єднає росію з півостровом. Так рф сподівається створити транспортний маршрут, який буде захищений від атак ЗСУ. Про це повідомляє The Washington Post, передає НСН.

Росія хоче побудувати підводний тунель з Криму до РФ

Зазначається, що в росії зростає стурбованість щодо безпеки Кримського моста, який є ключовим логістичним маршрутом для російських військових, проте часто зазнає атак з боку України та залишається її ціллю.

“Переговори підкреслюють рішучість росії зберегти свій контроль над Кримом, півостровом, який вона незаконно анексувала у 2014 році, а також зростаючу залежність Москви від Китаю як джерела глобальної підтримки”, – пише видання.

За словами офіційних осіб США та інженерних експертів, будівництво тунелю біля Кримського мосту зіткнеться з величезними перешкодами. Така робота коштуватиме мільярди доларів й триватиме роки, ще й на додачу подібні конструкції ніколи не зводили в зоні бойових дій. Але попри сумніви щодо життєздатності плану, за словами експертів, у росії є чіткі причини для реалізації підводного тунелю.

“Не зумівши досягти вирішальної перемоги у війні, росія стикається з ризиком того, що Україна намагатиметься зірвати Керченський міст протягом наступних років”, – каже Олександр Габуєв, експерт із відносин між Москвою та Пекіном.

Проєкт підводного тунелю також створить політичні та фінансові ризики для Китаю, який ніколи офіційно не визнавав анексію Криму росією. А китайські компанії можуть потрапити в пастку економічних санкцій, які США та ЄС наклали на Москву. Однак перехоплені електронні листи свідчать про те, що одна з найбільших будівельних компаній Китаю заявила про свою готовність взяти участь.

Листи були надані журналістам WP українськими чиновниками. В одному з повідомлень йдеться, що Китайська залізнична будівельна корпорація CRCC “готова забезпечити будівництво залізничних і дорожніх об’єктів будь-якої складності в Кримському регіоні”. Видання намагалося взяти в компанії коментар, але там не відповіли.

Електронні листи також розкривають спроби Китаю зберегти у секреті свою участь в будуванні підводного тунелю. В одному з таких наголошується, що CRCC братиме участь лише за умови “суворого забезпечення повної конфіденційності” та що назву компанії буде замінено на “іншу, неафілійовану юридичну особу” у будь-яких контрактах.

“Експерти з великих міжнародних транспортних проєктів заявили, що будівництво тунелю під Керченською протокою є технічно можливим і що Китай має необхідний досвід і обладнання. Експерти вважають, що Керченський тунель навряд чи вдасться завершити вчасно, щоб допомогти росії у її військових цілях, але Москва може розглядати його як довгострокову інвестицію”, – пише WP.

А Китай, ймовірно, наполягатиме на принаймні частковій власності на тунель, вважають експерти. Або ж Китай може фінансувати проєкт і отримувати потім за це плату або в вигляді мита, або з російського експорту нафти й газу.

За словами експертів, через загрозу атак ЗСУ росія та Китай, ймовірно, не зможуть використовувати нові методи будівництва підводного тунелю із залученням гігантських днопоглиблювальних суден на поверхні води. У них не буде іншого вибору, окрім використання традиційної технології буріння тунелів. Інженер, який працював над кількома найбільшими у світі проєктами тунелів, каже, що будівництво тунелю через Керченську протоку, ймовірно, коштуватиме щонайменше 5 мільярдів доларів й вимагатиме від російських військових захисту від атак не лише Керченської протоки, але й необхідних виробничих ділянок на березі. За його словами, ризики високі.

Раніше ми писали: Другу добу поспіль у ворога шалені втрати: що відбувається на фронті 24 листопада