Прокремлівський прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан відмовився називати повномасштабне вторгнення Російської Федерації до України “війною”. Натомість він надалі використовує термінологію свого друга – російського диктатора Володимира Путіна.

Про це Орбан сказав журналістам на щорічній прес-конференції в Будапешті, повідомляє Bloomberg, передає НСН.

Орбан не вважає, що в Україні йде війна та використав терміни путіна

“Це військова операція”, – наголосив він.

Зазначимо, що в РФ вторгнення до України називають “СВО” – спеціальна військова операція. Орбан також акцентує на цьому, заявляючи, мовляв, Москва війну Україні не оголошувала.

“Між двома країнами не було оголошення війни. Коли росія оголосить війну, тоді війна буде”, – цинічно заявив угорський прем’єр.

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