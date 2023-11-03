На росіїї спалили авто гендиректора підприємства, яке виготовляє боєголовки до ракет – ГУР

Представники руху опору спалили у російському місті Нижній Новгород автомобіль директора підприємства з виготовлення боєголовок до ракет, якими обстрілюють Україну. Про це у Facebook повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України, передає НСН.

На росіїї спалили авто гендиректора підприємства, яке виготовляє боєголовки до ракет

“Спалене авто належало громадянину РФ Ігорю Кузнєцову, який обіймає посаду генерального директора акціонерного товариства “ГосНИИмаш”, – повідомляє українська розвідка.

Як зазначається, це підприємство є провідним у сфері розробки та виготовлення бойових частин для російських ракет, якими терористична Москва завдає ударів по об’єктах в Україні. В ГУР Міноборони України додали, що акцію спалення особистого автомобіля гендиректора здійснили представники руху опору.

“Кожен причетний до воєнних злочинів, убивств українців та руйнувань інфраструктури нашої держави ніколи і ніде не зможе почуватись у безпеці”, – сказано в повідомленні.

При цьому вказується, що “полювання” на ворога триває.

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