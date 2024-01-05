Металургійні підприємства в росії накрила хвиля пожеж – Reuters

Останнім часом низка російських металургійних підприємств постраждала від хвилі пожеж, пише Reuters. Окрім цього, війна росії проти України та американські санкції ускладнили процес імпорту гірничо-збагачувального обладнання для заміни пошкодженої техніки.

Металургійні підприємства в росії накрила хвиля пожеж

“За останні місяці російські металургійні підприємства постраждали від хвилі пожеж, у тому числі на алюмінієвому заводі та цинковій шахті”, – йдеться у повідомленні.

30 грудня пожежа сталася на гірничодобувному підприємстві Udokan Copper в Забайкальському краї. Вогонь пошкодив частину заводу, однак в компанії кажуть, що це не вплинуло на виробництво мідного концентрату.

Що відомо про Udokan Copper:

Російську приватну гірничо-металургійну компанію заснували в 2008 році для розробки родовища міді Удокан, розташованого на Далекому Сході. Компанія перебуває під санкціями Сполучених Штатів Америки, її основним бенефіціаром є російських олігарх Алішер Усманов.

Udokan планував запустити першу чергу заводу в другому кварталі 2024 року і виробляти до 135 000 тонн міді у вигляді катодного металу або металу в концентраті на рік. У 2026 році вони планують збільшити потужність до 150 000 тонн.

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