Мали значення домовленості: як росія могла отримати північнокорейські ракети

Росія могла вдарити по Україні північнокорейськими ракетами. Та у 2023-му році були дуже сильні зв’язки між режимом Москви та КНДР. Схоже, що між ними були домовленості.

Таку думку 24 Каналу висловив кандидат політичних наук, експерт-міжнародник Станіслав Желіховський, зауваживши, що міністр оборони росії Сєргєй Шойгу відвідував Пхеньян. А глава КНДР Кім Чен Ин був у росії та зустрічався з владіміром путіним. Передає НСН.

Як росія могла отримати північнокорейські ракети

“Вочевидь, тоді мали місце домовленості, що російські космічні технології можуть перейти до Північної Кореї, а ті чи інші види озброєння, зокрема, і артилерійські снаряди – до росії”, – сказав кандидат політичних наук.

До рук росіян потрапив приблизно мільйон таких боєприпасів. Желіховський не виключає, що частина з них може мати китайське, радянське чи навіть російське походження. Однак тут мовиться лише про ті снаряди, які довго перебувають на складах КНДР.

Також є цілком ймовірним варіант, що росія могла вдарити по території України китайськими ракетами, але переданими через Північну Корею, наприклад, зі зміненим маркуванням.

Усе через те, що КНДР – фактично маріонеткова держава КНР. І її режим вочевидь залежить від Пекіну. А Китаю вигідно мати під боком таку державу, яка може бути подразником для геополітичних супротивників.

“Вона може мати роль “обхідника санкцій” або дійсно стати транзитною територією, де китайські ракети чи інші види озброєння можуть перетворюватися на нібито північнокорейські”, – додав експерт-міжнародник.

Ще один учасник “вісі злі”

Північна Корея є “майстром” з обходу санкцій. Тому вона вигідна для режимів і є складовою “вісі зла”, яка формується на земній кулі. Тож треба пильно стежити за тим, що відбувається в КНДР і які зустрічі відбуваються між сторонами.

“Саме за їхнім результатом залежить як відбуватиметься ситуація в Україні в контексті російсько-української війни, так і потенційно взагалі в тихоокеанській акваторії. Зокрема, ми можемо говорити про потенційну війну на Корейському півострові та в конфлікті навколо острова Тайвань”, – наголосив Станіслав Желіховський.

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