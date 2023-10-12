Литва реалізує нові проєкти з реконструкції в Україні на суму майже 1 млн євро – подробиці

Литовський кабінет міністрів схвалив реалізацію трьох нових проєктів з реконструкції в Україні з бюджетом майже 1 млн євро. Про це повідомляє LRT, передає НСН.

Литва реалізує нові проєкти з реконструкції в Україні на суму майже 1 млн євро

“Проєкти, які реалізує Литва, дуже добре сприймаються як самою Україною, так і її партнерами, тому що ми фактично робимо речі на місцях, вони відбуваються, вони успішні, вони відкриваються, діти ходять до дитячого садка або до школи, тому вся ця робота дійсно дуже відчутна”, – сказала на засіданні канцлер уряду Гедре Бальчюте.

Трирічний проєкт “3D-інструмент для цифрового просторового планування для муніципалітетів в Україні” вартістю 426 000 євро буде реалізований протягом трьох років, проєкт “Облаштування будівлі дитячого садка та покращення зовнішньої інфраструктури в Бородянці” за півмільйона буде реалізований за п’ять місяців, а проєкт реконструкції школи в Снігурівці вартістю 68 000 євро готується за півроку.

За словами канцлера, наразі готується довгострокова концепція, яка допоможе “перестати перевантажувати уряд кожним конкретним проєктом”. При цьому пріоритет надаватиметься тим проєктам, де Литва може зробити найефективніший внесок.

Литва вже побудувала в Бородянці мобільний будинок на 36 сімей вартістю 940 000 євро, відбудувала дитячий садок в Ірпіні за 4,9 млн євро, реконструювала Бородянський ліцей за 7,9 млн євро та реалізувала інші проєкти.

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