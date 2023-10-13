ЄІБ виділяє Україні €30 млн на муніципальну інфраструктуру та міський транспорт – подробиці

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) оголосив про виділення €30 млн. на проєкти муніципальної інфраструктури та міського громадського транспорту. Про це заявило представництво Євросоюзу в Україні, передає НСН.

ЄІБ виділяє Україні €30 млн на муніципальну інфраструктуру та міський транспорт

Виділене фінансування у розмірі 30,7 млн євро буде спрямоване на вирішення нагальних потреб із модернізації таких українських міст, як Київ, Одеса, Львів, Луцьк та Суми, щоб забезпечити сталу мобільність і задоволення життєво важливих інфраструктурних потреб цих муніципалітетів.

22 млн євро було виділено на придбання нових екологічно чистих тролейбусів і трамваїв для Києва, Львова та Одеси, вироблених українськими компаніями. Решту 8,74 млн євро було спрямовано на підтримку ключових муніципальних проєктів, як-от рекультивація Грибовицького сміттєзвалища та управління твердими побутовими відходами у Львові, впровадження енергоефективних заходів у дитячих садках Сум, а також покращення систем водопостачання та водовідведення у Луцьку.

«ЄІБ непохитно підтримує Україну. Це нове фінансування підкреслює наше зобов’язання підтримати не тільки в наданні негайної допомоги, але й у довгостроковій відбудові країни. Незалежно від того, йдеться про нове трамвайне сполучення чи покращення місцевих послуг, усе, що ми робимо, спрямоване на сприяння економічному відновленню та нормалізації повсякденного життя ураженого війною українського народу», – заявив президент ЄІБ Вернер Хойєр.

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