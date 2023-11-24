Як результати виборів в Нідерландах вплинуть на Україну: названо тривожний сигнал

У Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки прокоментували результати дострокових парламентських виборів у Нідерландах, де перевагу здобула ультраправа “Партія свободи” (PVV). Передає НСН.

Як результати виборів в Нідерландах вплинуть на Україну

Як зазначається, з дня повномасштабного вторгнення росії в Україну, Нідерланди були нашим надійним партнером та одним з лідерів авіаційної коаліції F-16 і головних постачальників зброї.

У Центрі стратегічних комунікацій заявляють, що перемога на виборах PVV – “тривожний сигнал”, оскільки партія та її очільник Герт Вілдерс закликають до припинення військової допомоги Україні, а також не підтримують вступ України до ЄС і НАТО.

Водночас, зуважується, що процес передачі влади у Нідерландах триватиме кілька місяців, доки постане новосформований уряд. Отже до цього часу можемо розраховувати на підтримку дружнього до України уряду Марка Рютте. Крім того, у бюджет Нідерландів на наступний рік вже закладено 2 млрд євро на воєнну допомогу Україні.

Також наголошується, що перемога на виборах не означає, що PVV сформує новий уряд з однодумців.

“Низка партій, які пройшли до парламенту, уже заявили, що не увійдуть до коаліції з PVV. Навіть, якщо PVV сформує коаліцію, вона буде вимушена враховувати позицію інших політичних сил у парламенті”, – зазначає Центр стратегічних комунікацій.

Крім того, підкреслюють у Центрі, передвиборча риторика завжди дещо відмінна від управлінських рішень, які приймаються під час реального виконання повноважень.

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